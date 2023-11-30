‘Profesör Kâbus’a 943 yıl hapis istemi

İstanbul'da dikkat dağınıklığı, sınav stresi gibi nedenlerle Bakırköy'deki özel kliniğine gelen 7-18 yaş arası 21 çocuğa "İstismara uğramışsınız" diyerek çoklu kişilik bozukluğu teşhisi koyan ve ailelerin cinsel istismar suçundan tutuklanmasını sağlayan FETÖ'den ihraç Prof. Dr. Süleyman Salih Zoroğlu'na ve klinik çalışanları da dahil toplam 6 şüpheliye dava açıldı. İddianamede 6'sı erkek 21 çocuk mağdur, 20 aile de müşteki sıfatıyla yer aldı. 17 Eylül'de tutuklanan Zoroğlu'nun, hayvanlara yapılan ameliyatlarda kullanılan ketamin maddesini sulandırarak çocuklara verdiği ve onları uyuşturucu maddeye bağımlı hale getirdiği vurgulandı.151 sayfalık iddianamede Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Adli Tıp Kurumu ve bilirkişi heyetlerinin görüşleri yer aldı. Bilimsel görüşlere göre ketaminin çocuk ve ergen psikiyatrisinde yasal olarak kullanılmadığı kaydedilirken, ketaminin etken maddesinin, at, sığır, kedi, köpek gibi hayvanlara yönelik cerrahi işlemlerde kullanılan bir anestezik ilaç olduğu vurgulandı. ABD İlaç Dairesi'nin psikiyatri alanında çocuklar için ketamin kullanımının onaylamadığına ilişkin görüşü iddianamede yer aldı. İddianameyle Zoroğlu'nun, 21 kez "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama", 21 kez "Eziyet" 4 kez "İftira", 2 kez "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma", 2 kez "Şantaj", 2 kez "Uyuşturucu Madde Kullanımını Özendirme", 1 kez "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme", 1 kez "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Etme" suçlarından 483 yıldan 943 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi. Zoroğlu'nun, sözde ensest mağduru çocukların yaşayacağı ve sözde rehabilite edileceği 'Bacıhane' kurmayı hedeflediği de yazıldı. Buranın başına da FETÖ'den ihraç edilen bir polis memurunu görevlendirmeyi amaçladığı aktarıldı. Ayrıca Zoroğlu'nun, verdiği rapor doğrultusunda gözaltına alınan mağdur anne S.E.'ye, "Hep FETÖ'cüler mi yatacak? Biraz da siz yatın" dediği ortaya çıktı.