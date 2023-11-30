Şeb-i Arus törenleri için geri sayım

HZ. Mevlânâ'nın 750. Vuslat Yıldönümü Anma Törenleri (Şeb-i Arus) her yıl olduğu gibi bu yıl da 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yılki teması 'Vuslat Vakti' olarak belirlenen törenler Mevlânâ Kültür Merkezi Sema Salonu'nda her akşam saat 20.00'de yapılacak. 12 Aralık ve 15 Aralık'ta Selçuklu Kongre Merkezi Anadolu Oditoryum Salonu'nda saat 20.00'de irfani müziğin dünyaca ünlü sanatçısı Alireza Ghorbani de konser verecek. Törenlere hem yurtiçinden hem de yurtdışından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdiği ve biletlerin tükendiği belirtildi.