Tarihi yapılar harabeye döndü

İsraıl'ın 7 Ekim'den bu yana soykırım uyguladığı Gazze'de sadece insanlık değil kadim bir şehir de yok ediliyor. Tarihi yapılar, hastaneler, şehir merkezi niteliğindeki işlek caddeler, camiler ve daha nice binalar, İsrail bombardımanı altında yerle bir edildi. İsrail'in ilk hedeflerinden biri hastaneler oldu. Hastanelere baskın düzenleyen İsrail, Endonezya Hastanesi'ni adeta kullanılamaz hale getirdi. Beyt Hanun bölgesinde bulunan Burc en-Nada ve Burc el-Avde binaları da 7 Ekim'den bu yana yapılan hava saldırıları sonrası adeta bir harabeye döndü. Gazze şeridinin en önemli ticaret merkezlerinden biri olan Tel Al Hava kenti de amansız saldırılar sonrası yerle bir olmuş durumda. Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki Es-Susi Camii de saldırılar neticesinde büyük hasar gördü.