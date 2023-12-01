8 ilde ’NARKOGÜÇ-38’ operasyonu: 36 gözaltı

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü İle Jandarma Genel Komutanlığı, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen "Narkagüç-38" operasyonunda
1 ton 719 kliogram uyuşturucu madde ele geçirdi. Güvenlik birimleri 36 şüpheliyi gözaltına aldı. ️
EMNİYET BİRİMLERİ UYUŞTURUCU TACİRLERİNİN ENSESİNDE
İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliği tarafından İstanbul'un Beşiktaş'ta yapılan operasyonda; 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kilogram sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konulurken 1 zehir taciri yabancı uyruklu kişi yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kilogram skunk ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 1 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kilo 200 gram skunk, 900 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.
JANDARMA BİRİMLERİ NEFES ALDIRMADI
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığının yaptığı operasyonda; 1 ton 480 kilogram esrar, bin 700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, 34 kilogram metamfetamin, muhtelif miktarda morfin ele geçirilirken 1 kişi gözaltına alındı.
Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ise; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken 11 zehir taciri yakalandı.
"UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya;"Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz.Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgtleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.