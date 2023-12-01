8 ilde ’NARKOGÜÇ-38’ operasyonu: 36 gözaltı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kilogram skunk ele geçirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 1 kilo 300 gram bonzai ele geçirildi. Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kilo 200 gram skunk, 900 gram toz esrar ele geçirilirken 2 kişi yakalandı.