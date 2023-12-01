CHP’li Namık Tan PKK ağzıyla konuştu

TBMM Genel Kurulu, Libya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının görev süresini 2 yıl daha uzatan tezkereyi kabul etti. Mehmetçik, 2 Ocak 2026'ya kadar Libya'da görev yapmaya devam edecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla TBMM'ye sunulan tezkerenin görüşmelerine, genel kurulda CHP adına konuşan Namık Tan'ın sözleri damga vurdu. Tan, "Biz CHP olarak, BM kararlarıyla onaylanan ve barış inşası için oluşturulan uluslararası güçlere Türk Silahlı Kuvvetleri'nin katılımını destekleriz. Lübnan, Kosova, Azerbaycan konularında uluslararası meşruiyeti olan girişimlerde de 'evet' oyu kullandık. Fakat getirdiğiniz Libya tezkeresi için durum böyle değil" dedi. Tan, bu sözlerle Türk askerinin Libya'daki varlığının 'gayri meşru' olduğunu ima etti. CHP'li Oğuz Kaan Salıcı da konuşmasında aynı ifadeleri kullandıGörüşmelerin sonunda tezkere, AK Parti, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi'nin oylarıyla kabul edildi. CHP ve HEDEP, Suriye-Irak tezkeresinin ardından bir kez daha 'milli çıkarlara' karşı işbirliği yaptı. CHP, HEDEP'le birlikte tezkere için 'hayır' oyu kullandı.