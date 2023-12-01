Göksu, İmamoğlu’na İBB Meclisi’nde sordu: 127 milyar nereye gitti?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde bu dönemin son bütçe toplantısında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, 4 senedir bütçesi ayrıldığı halde yapılmayan yatırımların toplam tutarının 127 milyar 365 milyon 178 bin TL olduğunu söyledi. Göksu, İmamoğlu'na "Yatırımlar yapılmadığına göre ayrılan bu bütçe kimler için harcandı?"Diye sordu. Göksu aynı soruyu sosyal medya hesabından da takipçileri ile paylaştı.

MECLİSTE SORDU

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M.Tevfik Göksu, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son bütçe toplantısında 2024 yılı İBB bütçe tasarısı hakkında konuşurken 4 yıldır ertelenen yatırımlar konusuna değindi ve İmamoğlu'nu şu soruyu yöneltti: Yatırım ve performans kitapçıklarına baktığımızda görmekteyiz ki 2020 senesinden beri pek çok yatırım hep bir sonraki yıla ertelenmiş. Dört senede bütçesi ayrıldığı halde yapılmayan yatırımların toplam tutarı 127 milyar 365 milyon 178 bin TL'dir.

Sorum şu: Her sene bütçeye ödeneği konulan ve yatırım programına alınan bu projeler yapılmadığına ve sürekli ertelendiğine göre bu paralar nereye gitmiştir? Bu bütçeler İstanbul'un geleceğini tasarlamak için harcanmadıysa, neyin tasarımı için harcanmıştır? Yoksa bu bütçeler, İstanbul il başkan adayınızın ve diğer CHP'lilerin söylediği gibi CHP'nin ve Başkanın geleceğini tasarlamak için mi harcanmıştır? Artık İstanbul sokaklarında bile konuşulmakta olan bu sorunun cevabının bu meclise ve İstanbul halkına verilmesinin zarureti vardır".

CEVAP ALAMADI

Göksu, İBB Meclisi'nde 4 yıldır ertelenen yatırımların tutarı olan 127 milyar 365 milyon liranın nereye gittiği sorusuna İmamoğlu cevap veremedi.

Göksu'nun sosyal medya hesabından da dile getirdiği bu soruya İmamoğlu'nun cevap verip vermeyeceği merak konusu.