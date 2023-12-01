İklim Zirvesi’nde çözümün adresi Türkiye

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılmak üzere BAE'nin Dubai şehrine geldi. Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Dubai Havalimanı'nda, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayid El Nahyan, Abu Dabi Büyükelçisi Tugay Tunçer ile Dubai Başkonsolosu Onur Şaylan tarafından karşılandı. 70 binden fazla katılımcıyla en büyük COP zirvelerinden biri olacak COP 28'de dünyanın geleceği konuşulacak. Dünyayı en çok kirleten iki ülke olan ABD'nin Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Şi Cimping'in zirveye katılması beklenmiyor.Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, 2053 net sıfır emisyon, yeşil kalkınma, yenilenebilir enerjiye geçiş ve enerji kaynaklarını artırma perspektifiyle masaya somut öneriler koyacak. Emine Erdoğan himayesinde sürdürülen Sıfır Atık Projesi de zirvenin gözdelerinden olacak. İklim müzakerelerinde ülkeler, küresel sıcaklık artışını 1.5 dereceyle sınırlandırma hedefini ulaşılabilir tutmaya çalışacak. Plastik kirliliğinin boyutunun 2060'ta 3 katına çıkacağı projeksiyonundan hareketle COP 28'de görüşülecek gündem maddelerinden biri de plastik anlaşmasının detayları ve nasıl uygulanacağı olacak. Mısır'da düzenlenen COP 27'de kararlaştırılan iklim değişikliğinin şiddetlenen etkilerine karşı en kırılgan durumda olan ülkelerin zararlarının tazmin edilmesini sağlayacak Kayıp Zarar Fonu'nun operasyonel hale getirilmesi yönünde adımlar atılması AB, Danimarka ve BAE'nin fona yönelik yeni taahhütler açıklaması öngörülüyor.