Sanata doyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020 yılında açılışı yapılan CSO Ada Ankara ile 2021 yılında kapılarını açan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi, istatistikleriyle parmak ısırtıyor. Türkiye'nin dünya çapındaki 2 sanat merkezi, bugüne kadar binlerce etkinliğe ev sahipliği yapıp milyonlarca ziyaretçiyi ağırladı. 3. yaşını kutlamaya hazırlanan CSO Ada Ankara, bu yılı dolu dolu geçirdi. Ocak ayından bu yana 300'den fazla konser ve etkinliğe ev sahipliği yapan başkentin simge noktası, 300 bini aşkın sanatseveri konuk etti. Mimarisiyle de kendine hayran bırakan gözde sanat merkezinde, dünyaca ünlü sanatçılar ve korolar da peş peşe performanslarını sergiledi. Caz dünyasının marka ismi Mark Guiliana, Grammy ödüllü Yellowjackets ve barok müzik kültürünün en önemli temsilcilerinden Concerto Köln gibi uluslararası prestije sahip onlarca sanatçı ve topluluk, CSO Ada Ankara'da başkentlilerle buluştu.Türkiye'nin dünya çapındaki bir diğer sanat merkezi olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi de istatistikleriyle gururlandırdı. 2021 yılında kapılarını açan Atatürk Kültür Merkezi, 2 sene içinde 2.5 milyon ziyaretçi sayısına ulaşarak büyük bir başarıya imza attı. 2021- 2023 yılları arasında gerçekleştirilen etkinlik sayısı ise 2 bin 700'ü aştı.