TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan şehit polis Musa Erdem için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Ankara'da görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehid olan polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum.— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) December 1, 2023
Milletimizin başı sağ olsun. 🇹🇷