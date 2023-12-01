Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis Musa Erdem için başsağlığı mesajı
Giriş Tarihi: 1.12.2023 10:13

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis Musa Erdem için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, görevi sırasında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Musa Erdem için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan şehit polis Musa Erdem için başsağlığı mesajı

Kurtulmuş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da görevi başında geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu şehit olan polis memuru Musa Erdem'e Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit polis Musa Erdem için başsağlığı mesajı
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