Tevfik Göksu, İBB meclisinde sordu: İstanbul için ayrılan bütçe nereye gitti?

Sorum şu: Her sene bütçeye ödeneği konulan ve yatırım programına alınan bu projeler yapılmadığına ve sürekli ertelendiğine göre bu paralar nereye gitmiştir? Bu bütçeler İstanbul'un geleceğini tasarlamak için harcanmadıysa, neyin tasarımı için harcanmıştır? Yoksa bu bütçeler, İstanbul il başkan adayınızın ve diğer CHP'lilerin söylediği gibi CHP'nin ve Başkanın geleceğini tasarlamak için mi harcanmıştır? Artık İstanbul sokaklarında bile konuşulmakta olan bu sorunun cevabının bu meclise ve İstanbul halkına verilmesinin zarureti vardır".