9 İlde ’Kahramanlar’ operasyonu! 88 şüpheli yakalandı

Bitlis Valiliği ve Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı, Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı tarafından Bitlis merkezli Van, Siirt, İstanbul, Mersin, Muğla, Adana, Mardin ve Düzce olmak üzere toplam 113 adrese yönelik yapılan Kahramanlar operasyonlarında 88 şüpheli yakalandı.

ÖRGÜTE FİNANS SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin, Bölücü Terör Örgütüne üye oldukları, yardım ve yataklık ettikleri ve terörizme finansman sağladıkları tespit edildi. Yapılan operasyonlarda; 5 kalaşnikof, 7 ruhsatsız tabanca, 18 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda örgütsel yayın ele geçirildi.

"TERÖRLE MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize sizlerin duası ve desteğiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" şeklinde açıklamada bulundu.