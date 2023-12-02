Başkan Erdoğan’dan AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanı Doğukan İslamoğlu için başsağlığı mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "AK Parti Artvin İl Gençlik Kolları Başkanımız, değerli yol ve dava arkadaşımız Doğukan İslamoğlu'nun vefatından derin üzüntü duydum. Merhum kardeşimize Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.