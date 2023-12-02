Gazze’de yaşananlar insanlık suçu hesabı sorulmalı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP 28) kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai şehrinde düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı. Zirvede konuşan Erdoğan şunları söyledi:Dünyamız koronavirüs salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nın ardından şimdi de Gazze'deki katliamların acı sonuçlarıyla karşı karşıya bulunuyor. Türkiye, tüm bu krizlerde barışın yanında olmuş, adalet ve hakkaniyet temelinde çözüm için çalışmıştır. İklim değişikliğine de bu perspektiften yaklaşıyoruz. Sera gazı emisyonunda tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen kendi imkânlarımızı kullanarak çok önemli adımlar atıyoruz. 2053 yılı itibarıyla 'Net sıfır emisyon' hedefini gerçekleştirmeyi öngörüyoruz. 2030 senesine kadar emisyon azaltım hedefimizi iki katına çıkardık. Bu kapsamda yıl sonu itibarıyla ise 6.6 ton karbondioksit emisyon azaltımı bekliyoruz.Toplam kurulu güç içerisinde yenilenebilir enerji kaynaklarının payını yüzde 55'e yükselttik. Bu oranla Avrupa'da 5'inci, dünyada 12'nci sırada yer alıyoruz. Jeotermal kurulu gücünde Avrupa'da 1'inci, dünyada 4'üncüyüz. Hidroelektrik santrali kurulum gücünde ise Avrupa'da 2'nci, dünyada 9'uncu sıradayız. Hidrojen teknolojileri stratejimizi uygulamaya aldık. Ayrıca net sıfır emisyon hedefi bağlamında çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörleri karbonsuzlaşma yol haritamızı tamamladık. 2053'te yenilenebilir enerjinin payını yüzde 69'a çıkarmayı planlıyoruz. Eşimin himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız.İklim finansman kaynaklarına ve teknoloji transferi kaynaklarına daha adil şekilde erişebilmemiz bu bakımdan büyük önem arz ediyor. 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketine rağmen ne ekonomideki ne de iklim değişikliği ile mücadeledeki hedeflerimizden hiçbir zaman kopmadık. 14 milyon insanımız ve 11 ilimizi olumsuz etkileyen depremlerin yol açtığı yaraları hızla sarıyoruz. Şehirlerimizin yeniden inşasında çevreyi korumak, iklim ve çevre dostu yapılar inşa etmek önceliklerimizin başında yer almaktadır.Hemen yanı başımızda Filistin topraklarında yaşanan insani krize değinmeden geçemeyeceğim. İsrail saldırıları sonucu çoğunluğu çocuk ve kadın 16 bini aşkın Filistinli masum sivilin hayatını kaybetmesi hiçbir şekilde meşru gösterilemez. Gazze'de yaşananlar insanlık suçudur, savaş suçudur ve bu suçu işleyenlerden uluslararası hukuk önünde mutlaka hesap sorulmalıdır. Son gelişmelerle birlikte 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve toprak bütünlüğünü haiz bir Filistin devletinin kurulmasının ehemmiyetini hep birlikte tekrar gördük. Türkiye olarak bunun tesis ve temini noktasında her türlü sorumluluğu almaya hazırız. 'Dünya Beşten Büyüktür' ve 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' şiarımızı burada tekrar vurgulamak istiyorum. 2026'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı'na ev sahipliği için de adaylığımızı açıkladık. Siz değerli dostlarımın bu kapsamda gereken desteği vereceğinizden şüphe duymuyorum.BU yıl 28'incisi düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan konferansın Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nın (COP 28) ana gündeminde 2015 yılında Paris'te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1.5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor. Zirvenin gündeminde küresel durum değerlendirmesi başta olmak üzere kayıp, zarar fonu ve enerji dönüşümü başlıkları da bulunuyor. Türkiye Pavilyonu'nda başta Sıfır Atık olmak üzere çeşitli etkinlikler düzenlendi.Dubai'de düzenlenen COP 28 İklim Zirvesi'ne İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un katılmasını gerekçe gösteren İran heyeti, zirveyi terk etme kararı aldı. İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mahrabiyan, "İran olarak Siyonist İsrail rejiminin zirvede bulunmasının iklim değişikliği sorununu ele alan toplantının hedefleri ile çeliştiğine inanıyoruz. Ve buna tepki olarak zirveyi terk etme kararı aldık" ifadelerini kullandı.İletişim Başkanlığı, COP 28 kapsamında Dubai Expo City'de stant açtı. Stantta Türkiye'nin çevre, atık yönetimi, yenilenebilir enerji politikaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde başlatılan Sıfır Atık Hareketi konusunda yapılan çalışmalar tanıtıldı. Çevre, iklim değişikliği ve sıfır atık konusundaki faaliyetlerin yer aldığı videoların gösterildiği stantta "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı" da çevrimiçi olarak imzaya açıldı.CumhurbaşkanıErdoğan zirve kapsamında birçok devlet ve hükümet başkanıyla bir araya geldi. Erdoğan, Gazze'de yaşanan insani dramın sona ermesi için Türkiye'nin tezlerini muhataplarına iletti. Erdoğan, ilk olarak İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'yi kabul etti. Görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, Türkiye'nin Gazze'ye insani yardım çabaları ve kalıcı barış için yapılması gerekenler ele alındı. Erdoğan görüşmede, İsrail'i durduracak etkin adımlar atmanın şart olduğunu ifade etti. Görüşmede ayrıca iki lider, savunma sanayii, Türkiye'nin AB üyelik süreci, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulundu. Erdoğan ayrıca Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmede Türkiye-Özbekistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan iki ülkenin gelecek dönemde her alanda işbirliğini artırmaya devam edeceğini ifade etti. Erdoğan dana sonra ise Japonya Başbakanı Kişida Fumio, İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid El Nahyan ile bir araya geldi. Erdoğan, Brezilya Cumhurbaşkanı Luiz Lula da Silva, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile de ayaküstü görüşerek sohbet etti.İtalya Başbakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada Başbakan Meloni'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesine ilişkin bilgilere yer verildi. Açıklamada, "Görüşmede, mükemmel ikili ilişkilerden ve farklı sektörlerdeki ekonomik ilişkilerin sürekli büyümesinden duyulan ortak memnuniyet yinelendi. Gazze'deki krize ilişkin son gelişmeler ele alındı. Başbakan yeni bir insani ara umudunu dile getirdi ve Türkiye'nin, çatışmanın bölgenin geri kalanına yayılmasını önlemedeki rolünün altını çizdi" denildi.