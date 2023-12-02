İBB şirketlerindeki Özel Sağlık Sigortası saltanatı Sayıştay raporunda





VERGİLER ZAMANINDA ÖDENMİYOR

İSTAÇ'ın da 2021 ve 2022 mali yılına ilişkin olarak ödenmesi gereken KDV, Stopaj, Geçici Vergi ve Damga Vergisi borçlarını zamanında ödenmemesi nedeniyle toplamda 5 milyon 146 bin 109,41 TL gecikme cezasıyla karşılaştığı belirlendi.



ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI SEVDASI

Raporda İSTAÇ tarafından da İBB iştiraklerinin tümünde olduğu gibi şirket çalışanlarının haricinde aile fertlerinin de dahil edilerek Özel Sağlık sigortası yapıldığı ve sigorta bedellerinin şirket bütçesinden karşılandığı ifade edildi. Raporda, şirket tarafından yapılan ve 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 arasında 84'u şirket personeli, 71 personel eşi, 125 kişi de personel çocuğu olmak üzere 280 kişi için özel sağlık sigortası yaptırıldığı aktarıldı.



İHALELER EKAP'A KAYDEDİLMEMİŞ

Sayıştay, İSTAÇ'ın doğrudan temin yöntemiyle yapılan satın alma işlemlerinin Elektronik Kamu Alımları Platformu'na (EKAP) kaydedilmediğini belirledi. Sayıştay bu durumun yasal düzenlemelere aykırı olduğunu ifade ettiği uyarısında ayrıca, "Kanun'un 62'nci maddesinde belirlenen yüzde 10'luk sınırın aşılıp aşılmadığına ilişkin kontrollerin EKAP verileri ile teyit edilme imkânını da ortadan kaldırmaktadır" dedi.



YÖNETİM KURULU ÜYELERİ USULE UYGUN SEÇİLMİYOR

Sayıştay ayrıca şirkete İBB'yi temsil üzere belirlenen yönetim kurulu üyelerinin yöneticilik sıfatına haiz olmayan kişiler arasından seçildiğini belirledi. Büyükşehir Belediyesinde veya bağlı kuruluşlarında müdür yardımcısı, danışman, koordinatör gibi unvanları taşıyan personelin Şirkette yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptığı tespit edildi.

Raporda ayrıca şirket bünyesinde yer alan bazı taşıtları, bazı kamu idarelerine düşük bedelle kiralandığı aktarıldı. Rapora göre İSTAÇ tarafından Enez Belediyesi, Erdek Belediyesi, Erzincan Belediyesi ve Artvin Belediyesi'ne belirli süreli olarak envanteri içindeki araçları kiraladığı ifade edildi.