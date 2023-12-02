İçişleri Bakanı Yerlikaya, ATO Meclis Toplantısı’na katıldı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'le yaşıt, 100 yıllık köklü geçmişe sahip ATO'nun Meclis Toplantısı'nda iş insanlarıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Bakan Yerlikaya, "ATO, kurulduğu ilk günden bu yana yılmadan, yorulmadan ülkemizin kalkınmasına, ekonomimizin büyümesine büyük katkılar sağladı, sağlamaya da devam ediyor. Ankara Ticaret Odası Başkanı Sayın Gürsel Baran nezdinde odamızın kıymetli üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.