Irak’ın Kuzeyinde 16 hedef imha edildi

Irak'ın Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde tespit edilen bölücü terör örgütü PKK hedeflerine dün saat 18.30 sıralarında hava harekatları düzenlendi. İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 16 hedef tam isabetle vurularak imha edildi. Öte yandan yine Irak'ın kuzeyindeki TSK üs bölgelerine saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen 5 terörist de sınır hattındaki SİHA ile nokta atışı yapılarak etkisiz hale getirildi.