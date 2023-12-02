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Giriş Tarihi: 2.12.2023 16:10

İzmir Konak'ta acı olay: Metruk evde çıkan yangında öldü...

İzmir Konak ilçesinde Ali Gevşekler (35), yaşadığı metruk evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

DHA
İzmir Konak’ta acı olay: Metruk evde çıkan yangında öldü...

Yenişehir Mahallesi 1245 Sokak'taki tek katlı metruk evde, dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangını 1 saatlik müdahaleyle söndürdü. Ekiplerin içeride yaptığı inlemede erkek cesedi bulundu. Cesedin, evde yalnız yaşayan Ali Gevşekler'e ait olduğu tespit edildi.

Savcının incelemesinin ardından, Ali Gevşekler'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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İzmir Konak'ta acı olay: Metruk evde çıkan yangında öldü...
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