Haberler Gündem Haberleri "Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız"
Giriş Tarihi: 2.12.2023 12:29

"Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün Expo City Dubai'de düzenlenen iklim elçisi gençlerle bir araya geldiği "Yeşil Bir Gelecek İçin İklim Görüşmeleri" programına ilişkin paylaşım yaptı.

Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.

ARKADAŞINA GÖNDER
"Ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA