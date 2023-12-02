Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gelecek nesillere, iklim mülteciliği ile sınanacakları bir dünyayı miras bırakmamak için bugün ortak evimiz dünyayı hep birlikte korumalıyız." ifadesini kullandı.

Emine Erdoğan, paylaşımında programa ilişkin görüntülere de yer verdi.