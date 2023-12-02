Sağlık çalışanını tehdide 6 yıl 4 ay hapis cezası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 24 Ekim'de Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde 2 sağlık çalışanını tehdit eden şüphelinin 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi: "Edirne 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde 24 Ekim'de, havalı tabanca ve sözlü tehditle iki sağlık çalışanımıza karşı işlenen şiddet suçunun failine 6 yıl 4 ay 26 gün hapis cezası ve failin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Ceza, şiddet suçunun kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeline karşı işlenmiş olması sebebiyle yarı oranında ve ayrıca eylemin birden fazla mağdura karşı işlenmiş olması sebebiyle dörtte bir oranında artırım uygulanarak verildi. İndirime gidilmesi söz konusu değil."