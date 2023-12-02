Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bakırköy Adliyesi'nde Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz Kütüphanesi'nin açılışını yaptı. Şehit savcı Kiraz'ın hayatını anlatan sinevizyon gösterisinden sonra kütüphanenin açılışı için kurdele kesildi. Bakan Yılmaz Tunç, törende yaptığı konuşmada "8 yıl önce savcımızı, İstanbul'daki Çağlayan Adliyesi'nde görevi başında hain terör saldırısında şehit vermiştik. Savcı Mehmet Selim Kiraz kardeşimizi o günden bu yana hiç unutmadık. Acısı hâlâ yüreklerimizde. O adalet nöbeti tutarken, bu millet için çalışırken, hak, hakkaniyet, hukuk için mesai sarf ederken hain terör örgütü tarafından hunharca şehit edildi. Terörün her türlüsüyle mücadelede kararlıyız. Şehit savcımızı rahmetle, minnetle, şükranla anıyor, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi minnetle yâd ediyorum." dedi.