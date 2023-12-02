Haberler Gündem Haberleri Yer Beşiktaş: 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü! 3 araç hasar gördü
Giriş Tarihi: 2.12.2023 16:08

Yer Beşiktaş: 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü! 3 araç hasar gördü

İstanbul Beşiktaş'ta 11 katlı binanın iş makinesiyle yıkımı sırasında caddeye moloz düştü. Seyir halindeki 3 araç hasar  gördü. Bir taş parçası otomobillerden birinin camını kırarak içeri girdi, yolcu koltuğundaki kadın hafif şekilde yaralandı. Olay nedeniyle Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı.

DHA
Yer Beşiktaş: 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü! 3 araç hasar gördü

Olay, Levent Büyükdere Caddesi'nde saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 katlı binada iş makinesiyle yıkım yapılırken, ön taraftaki duvardan kopan moloz parçaları kaldırıma ve caddeye düştü.

O sırada Sarıyer yönüne ilerleyen 3 araç, taş parçalarının isabet etmesiyle zarar gördü. Taş parçalarından biri içinde iki kişinin bulunduğu bir otomobilin camından içeri girdi. Yolcu koltuğunda oturan bir kadın hafif şekilde yaralandı.

Yaralı, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, başka araçların zarar görmemesi için trafik şeritten sağlandı. Olay nedeniyle, Beşiktaş'tan Levent yönüne trafik yoğunluğu yaşandı...

ARKADAŞINA GÖNDER
Yer Beşiktaş: 11 katlı binanın yıkımında yola moloz düştü! 3 araç hasar gördü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA