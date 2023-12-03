Bakanlıktan işitme engelliler için ’Kitap Artı’ mobil uygulaması

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı işitme engellilerin daha etkin bir eğitim ve meslek yaşamına sahip olmalarına katkıda bulunmak üzere 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde Kitap Artı mobil uygulamasını başlattı. İşitme engellilerin kitap okuma alışkanlıklarının gelişimine katkıda bulunmayı amaçlayan uygulama, Türkiye'ye özgü işaret dilinin tüm yönleriyle kavranmasına yardımcı olacak. Bakanlığın Kitap Artı uygulaması işitme engellilerin küçük yaşlardan itibaren verimli bir şekilde okuma öğrenmelerini sağlayacak. Uygulama işitme engellilere Türkçe öğretiminde de kullanılabilecek.



'HERKES İÇİN KİTAP' SLOGANIYLA HİZMETE SUNULDU



İşaret dili öğrenmek isteyen herkes ile görme engellilere de hizmet verebilecek şekilde tasarlanan uygulamada uluslararası sertifikalı uzman işaret dili çevirmenleri tarafından çevrilen video kitaplar da yer alacak. Yenilikçi özellikleriyle dünyadaki az sayıda örneğinin önüne geçen Kitap Artı Türkiye'de bir ilk olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığının 'Herkes için kitap' sloganıyla hizmete sunduğu 'Kitap Artı' mobil uygulaması işitme engelli olmayan ancak işaret dili öğrenmek isteyenlere ve engelli yakınlarına da hizmet verecek. Ayrıca, seslendirmesi bulunan kitaplarla uygulamadan aynı zamanda görme engelliler de yararlanacak.



VİDEO KİTAPLARIN SAYISI ARTACAK



Kitap Artı mobil uygulamasındaki çocuk kitaplarının çevirisi uzman ve sertifikalı işaret dili çevirmenleri tarafından yapılıyor. Uygulamada çeviri sürerken kitapta yer alan metnin ilgili kısmı işaret dili ile uyumlu olarak renkli vurgu ile işaretleniyor. Böylece sözcük ve cümle yapılarının anlamlandırılması sağlanıyor. Bakanlığın titiz çalışmaları sonucunda ortaya çıkabilen video kitapların platformdaki sayısını arttırmak için de çalışmalar sürüyor.