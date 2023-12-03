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Giriş Tarihi: 3.12.2023 21:23 Son Güncelleme: 3.12.2023 21:28

Başkan Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Başkan Erdoğan, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek." ifadelerine yer verdi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum.

Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek. pic.twitter.com/04wUUqB0T0

— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 3, 2023
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Başkan Erdoğan'dan "Dünya Engelliler Günü" paylaşımı
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