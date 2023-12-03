Çocuklar İsrail zulmünü resmetti

AKParti İl Başkanlığı'nca düzenlenen "Kudüs'ü Hayal Ediyorum" isimli resim, şiir ve mektup yarışmasının ödül töreni partinin Beyoğlu'ndaki il başkanlığı binasında gerçekleştirildi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar'ın da katıldığı törende çocukların ellerinden çıkan resim, şiir ve mektuplar sergilendi. Programda, çocuklardan oluşan bir koro da, "Aksa Çocuk Marşı" isimli eseri seslendirdi. Serdar yaptığı konuşmada, "Filistin'de, Gazze'de yaşananların çocuklarımız gözünde neler hissettiğini anlamak için resim, şiir ve mektup yarışması düzenledik. İsrail zulmüne çocuklarımızın da çok duyarlı olduğunu ve bunu mektuplar vasıtasıyla anlattıklarını gördük" dedi.