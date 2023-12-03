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Giriş Tarihi: 3.12.2023 11:46

Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla paylaşım yaptı.

AA
Emine Erdoğan’dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz. Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
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