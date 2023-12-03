FETÖ’nün MİT köstebeğine 23 yıl hapis

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY üyelerine yönelik yürüttüğü soruşturmalar kapsamında itirafçı olan 3 örgüt üyesinin beyanıyla MİT'e sızdığı belirlenen istihbarat uzman yardımcısı Fatih K. teşkilatın araştırmasının ardından MİT'ten uzaklaştırıldı. Fatih K. hakkında 'Siyasal ve Askeri Casusluk' ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nin kabul ettiği iddianamede; itirafçı örgüt üyelerinin beyanlarına yer verildi.Beyanlarda; Fatih K'nın memleketinde örgüte ait dershanede öğrenim gördüğü, örgüt içerisinde kod adının Yavuz olduğu, örgütten 2011'de KPDS, 2012'de KPSS cevap anahtarını aldığı, MİT'e bu şekilde girdiği, 2013'te MİT'e girmek için eğitim alırken FETÖ evlerinde kaldığı, kendisinden sorumlu kişinin kod adının Şeref olduğu belirtildi.Beyanların devamında; ByLock kullanıcısı olduğu öğrenilen Fatih K.'nın FETÖ'nün üniversitesinde okuduğu için MİT'te dikkat çekmemek adına bir süre evliliğini ertelediği eşinin, MİT'e girdikten sonra örgüt bağlantılı çıkması üzerine kurumdan uzaklaştırıldığı, bu nedenle kuruma dava açtığı, bu davayı da Sadık kod adlı örgüt üyesinin takip ettiğine yer verildi.İddianamede ayrıca; MİT'te çalıştığı sürede kurumun faaliyetleri, çalışanlar hakkında bilgi ve belge konusunda örgüte bilgi aktardığı anlatıldı.Özellikle FETÖ'ye MİT'in PKK ile ilgili faaliyetleri hakkında örgütün çalışma evlerinde detaylı bilgi verdiği öğrenilen Fatih K. toplamda 23 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.