Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG’un gözleri oldu

GÖRÜNTÜLERİ HİKAYELEŞTİREN TEKNOLOJİ

Kadın girişimci olarak ekipte daha çok kadın girişimci olmasını istediğini belirten Tannur, Bakan Kacır'a From Your Eyes uygulamasını anlattı. Tannur, "Dünyada video görüntü işlemeyi hikayeleştirebilen bir teknoloji yoktu. Bunu ilk başaran From Your Eyes aslında." dedi.