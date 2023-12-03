Görme engelli genç girişimci Zülal geliştirdiği teknolojiyle TOGG’un gözleri oldu

TOGG'UN GÖZÜ OLDUK

FYE mobil uygulama ile yolcular ve sürücüler için kişiselleştirilebilir araç asistanı tasarladıklarını belirten Tannur, "Yolda gidiyorsunuz, gördüğünüz manzaraları sizin için tarif eden, hikayeleştiren, sizin için kaza tahminlemesi yapıp kendi komponentlerini yapan akıllı araç asistanı olarak çalışıyoruz. Aracın içerisindeki hem sürücüler hem yolcular için çok kapsamlı bir çözümden bahsediyoruz. TOGG'un gördüğü görüntüleri anlamlandırıp, TOGG'u bir laboratuvar ortamı olarak değerlendirip, sürücü ve yolculara full kapasite hizmet verebilecek bir akıllı asistan haline gelmesini sağladık. TOGG'un görebilmesini sağlıyoruz, TOGG'un gözü olduk" dedi.

FROM YOUR EYES HAKKINDA

From Your Eyes ile görme engelli kullanıcılar anında fotoğraf çekebiliyor ve mevcut kütüphanelerinde görsel yükleyebiliyorlar. Görüntü uygulamaya yüklendikten sonra görme engelli kullanıcıya yapay zeka tarafından geliştirilen taslak açıklama gönderiliyor. Görme engelli kullanıcı bu taslağın geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsa tek tuşla gönüllülere gönderebiliyor.. Makine öğrenmesi sayesinde gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı iyileştirmelerle kullanıcılara iletilen ilk açıklamaların verimliliğini artırmayı, böylece gönüllünün iş yükünü en aza indirmeyi hedefliyor. FYE, bu yönleriyle dünyadaki benzerlerinden ayrılan ücretsiz bir asistan teknolojisi.