Rize’ye denize sıfır şehir hastanesi

2025'TE HİZMETE AÇILACAK
Rize
merkeze bağlı Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Rize Şehir Hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8 milyon ton taşın kullanıldığı, 350 metrekarelik alandaki deniz dolgusu 1 yılda tamamlandı. Dolgu alanını Karadeniz'den korumak için 14 bin ton beton blok yerleştirilmeye başlandı. Bölgeye Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla 8 milyon ton taş taşındı. 4 blok halinde 5 kat şeklinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek hastanede 850 yatak kapasitesi olacak. Mustafa BAYRAKTAR
'BÖLGEYE DE HİZMET VERECEK'
AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı:
Rize Şehir
Hastanemiz için çalışmalar
7/24 esasına
göre tam kapasite yürütülüyor.
Yeni ve modern hastanemizle
vatandaşımızı 2025 yılı ortasında
buluşturacağız.
AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar:
Rize Şehir
Hastanemiz, bölgeden
gelen hastalara
da hizmet verecek.
Günlük 1000 hasta kabul
kapasitesiyle çalışacak.