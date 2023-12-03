Rize’ye denize sıfır şehir hastanesi

Rizemerkeze bağlı Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Rize Şehir Hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8 milyon ton taşın kullanıldığı, 350 metrekarelik alandaki deniz dolgusu 1 yılda tamamlandı. Dolgu alanını Karadeniz'den korumak için 14 bin ton beton blok yerleştirilmeye başlandı. Bölgeye Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla 8 milyon ton taş taşındı. 4 blok halinde 5 kat şeklinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek hastanede 850 yatak kapasitesi olacak.Rize ŞehirHastanemiz için çalışmalar7/24 esasınagöre tam kapasite yürütülüyor.Yeni ve modern hastanemizlevatandaşımızı 2025 yılı ortasındabuluşturacağız.Rize ŞehirHastanemiz, bölgedengelen hastalarada hizmet verecek.Günlük 1000 hasta kabulkapasitesiyle çalışacak.