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Giriş Tarihi: 3.12.2023

Rize’ye denize sıfır şehir hastanesi

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Rize’ye denize sıfır şehir hastanesi
2025'TE HİZMETE AÇILACAK
Rize merkeze bağlı Taşlıdere ve Hamidiye mahalleleri arasında deniz dolgusu üzerine inşa edilecek Rize Şehir Hastanesi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8 milyon ton taşın kullanıldığı, 350 metrekarelik alandaki deniz dolgusu 1 yılda tamamlandı. Dolgu alanını Karadeniz'den korumak için 14 bin ton beton blok yerleştirilmeye başlandı. Bölgeye Pazar ilçesindeki taş ocağından günde 800 kamyonla 8 milyon ton taş taşındı. 4 blok halinde 5 kat şeklinde yöresel mimariye uygun olarak inşa edilecek hastanede 850 yatak kapasitesi olacak. Mustafa BAYRAKTAR



'BÖLGEYE DE HİZMET VERECEK'
AK Parti Rize Milletvekili Muhammet Avcı: Rize Şehir Hastanemiz için çalışmalar 7/24 esasına göre tam kapasite yürütülüyor. Yeni ve modern hastanemizle vatandaşımızı 2025 yılı ortasında buluşturacağız.
AK Parti Rize İl Başkanı Hikmet Ayar: Rize Şehir Hastanemiz, bölgeden gelen hastalara da hizmet verecek. Günlük 1000 hasta kabul kapasitesiyle çalışacak.
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Rize’ye denize sıfır şehir hastanesi
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