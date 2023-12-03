Şaka mı yapıyorsun Seçil hanım

Özel bir bankanın şube müdürü olan Seçil Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" adı altında yaptığı vurguna para yatıran Galatasaraylı eski futbolcu Emre Çolak, Galatasaray'ın eski tercümanı Musa Mert Çetin ve eski futbolcu Ayhan Akman'ın Erzan'a 7 Nisan'da gönderdikleri mesajlar ortaya çıktı. 3 milyon 200 bin dolarla fona Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan sonra en fazla parayı kaptıran 3'üncü isim Emre Çolak'ın Erzan'a 7 Nisan'da, "Seçil Hanım bekliyorum 2 saat oldu. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Seçil Hanım?" şeklinde mesaj attığı belirlendi. Çolak'ın aynı gün saat 15.22'de ise Whatsapp üzerinden Seçil Erzan'ı aradığı ancak ulaşamadığı görüldü.Seçil Erzan'a para veren mağdur isimlerden bir tanesi de, 75 bin dolarını kaptıran Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera'nın ve takımın da bir dönem tercümanlığını Musa Mert Çetin'di. Çetin'in Erzan'a, "Yine kayıpsın Allah sonumuzu hayır eylesin. 1 bekliyor biliyorsun (Muslera'nın 1 milyon doları beklediğini kastediyor). Aman daha azı olursa beni yorma hiç hayatta gitmem evine, zaten o beni almaz. Herif telefonlarımı açmıyor. Sıkıldım zaten artık ne oluyorsa olur, onu durduracak bir kredim kalmadı" şeklinde veryansın ettiği belirlendi.Erzan'ın ifadelerinde, "Kendisine hiçbir borcum bulunmamaktadır. Aksine kendisinden yüklü miktarda alacağım vardı" dediği Ayhan Akman'ın mesajları da dosyada yer aldı. Akman'ın, 7 Nisan Cuma günü, "Ben artık bu işi soracağım haberin olsun" dediği, Erzan'ın bu mesaja herhangi bir cevap vermediği görüldü.Seço neredesin cebin kapalı? Sen bunu bize nasıl yaparsın ya?Cep telefonunun ön inceleme raporuna göre Erzan'ın, mağdurlarla yaptığı Whatsapp görüşmelerinin çoğunluğunun silindiği belirlendi.Erzan'ın genellikle para aldığı isimlerden süre isteyerek oyaladığı görüldü. Erzan'ın karşı taraftan gelen mesajlara ve aramalara çoğu zaman cevap vermediği belirtildi.Erzan'ın "tehdit altında çekildiği" öne sürülen video ile ilgili, videoyu çeken Mojitaba Hakani'nin avukatı Sabih Sorucu açıklama yaptı. Sorucu, iddiaların aksine müvekkilinin Erzan'ı tehdit ederek videoyu zorla çekmediğini, otomobile kendi arzusu ile bindiğini, olayın evinin önünde yaşandığını, Erzan'ın Hakani'ye senet imzalatması nedeniyle videonun çekildiğini ileri sürdü.Müvekkilinin bir yakını ile birlikte Erzan'a 10 milyon lira verdiğini belirten Sorucu, "Bankadan aynı gün 100 bin lira çekemezsiniz. Ama burada 1 günde 10 milyon lira çekilebilmiş. Bankanın haberdar olmaması hayatın olağan akışına aykırı diyoruz" dedi.