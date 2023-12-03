TBMM Başkanı Kurtulmuş’tan Dünya Engelliler Günü mesajı

Kurtulmuş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla sosyal medya platformu X'ten mesaj yayımladı.

Mesajında, Türk milletinin tarihi boyunca toplumsal dayanışma ve sorunlar karşısında çözüm arayışından yana olma konusunda güçlü bir bilinç geliştirdiğini, toplumsal yapısını da bu çerçevede dizayn ettiğini bildiren Kurtulmuş, "Engellilik, sadece engelli kardeşlerimizin ve ailelerinin içinde bulunduğu hayati bir mesele değil, toplumsal boyutlarıyla hepimizi yakından ilgilendiren bir gerçektir." ifadelerine yer verdi. Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Altyapı hizmetleri, şehir mimarisi, eğitim, istihdam ve toplumsal faaliyetleri engelli vatandaşlarımızın menfaatine olacak şekilde düzenlemek hepimizin ortak sorumluluğudur. Türkiye olarak sosyal devlet vasfımızın gerekliliğini yerine getiriyor, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına çözümler üretmek ve toplumsal hayattan eşit ve üretken bireyler olarak pay almalarını sağlamak için tüm kurumlarımızla çalışıyoruz. Eğitimden sağlığa, sanattan spora kadar iyileştirilmesi gereken her alanda devlet ve toplum el ele verip engellerin giderilmesiyle ilgili çaba sarf etmeliyiz. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü bu yaklaşımla idrak ediyor, zihinlerimizdeki engelleri kaldırma konusunda bir başlangıç olmasını diliyorum."