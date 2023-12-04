Aba altından sopa! HDP’den yerel seçim kararı...

Bu görüşmenin ardından ise HEDEP'in yerel seçimlere ilişkin tutumu merak ediliyordu. HEDEP'in yerel seçimlere ilişkin kararı partinin Merkez Yürütme Kurulu'nda açıklandı.

81 İLDE KENDİ ADAYLARIYLA SEÇİME GİDİLMESİ KARARI ÇIKTI

HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan, kendilerine oy veren seçmenlerden 'Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla girelim' talebi olduğunu belirtti.

Doğan, daha sonra talebin partinin MYK'sında değerlendirildiğini söyledi. HEDEP Sözcüsü Doğan, MYK'dan da bu yönde bir eğilim çıktığını ifade etti. Doğan konuyla ilgili, "Yerel seçimlere Türkiye'nin her yerinde büyükşehirler de dahil kendi adaylarımıza girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar Parti Meclisi'nde değerlendirilecek." dedi.