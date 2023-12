ABD’nin Türkiye düşmanı düşünce kuruluşlarından FDD’nin üyesi Sinan Ciddi, Hilal Kaplan’ı tehdit etti

Erdoğan döneminde Türkiye'deki gayrimüslimlere mallarının iade edildiğini, Uluslararası Holokostu Anma Gününün ilk kez bu dönemde Türkiye'de anıldığını, restore edilen gayrimüslim ibadethanelerini hatırlatan Hilal Kaplan'ın bu sözleri üzerine öfkelenen Sinan Ciddi, Hamas'ın bir terör örgütü olduğunu ve Türkiye'nin terörü finanse eden bir ülke olduğu iftirasını tekrarladı.





"Tek kelimeyle iğrenç. Türk öğrenciler "İsrail'e ölüm" diye şarkı söylüyorlar. Bunlar Erdoğan Türkiye'sinde yetişen ikinci nesil çocuklar."



Ciddi, Hilal Kaplan'a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyen herkese tehdit ve hakaretler yağdırmaya başladı. Ardından çalıştığı kurum olan FDD'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve Hilal Kaplan gibi destekçilerinin yargılanması ve yaptırıma maruz kalması için elinden geleni yapacağını, uluslararası alanda Erdoğan'a hareket alanı bırakmayacaklarını söyleyerek çalıştığı kurum adına da tehditlerine devam etti.



İsrail'e ölüm değil, Kahrolsun İsrail diyorlar ki bu çoğu Türk'ün soykırımcı, etno-faşist bir apartheid devletinin, yani İsrail'in dağılması yönündeki ortak dileğidir. İsrail'in çocukların beynini nasıl yıkadığını biliyoruz. İsrail ve ABD'nin hiçbir şeyi sorgulayacak ahlaki üstünlüğü yoktur.



Sinan Ciddi'nin Türkiye'yi Halkbank davasına benzer pek çok davaya konu etmekle tehdit ettiği kurumun adı "The Foundation for Defence of Democracies" (Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD).





Sizinki, sizin türünüzde İslamcılarda yaygın olan bir sahte dindarlık. Çocukların beynini yıkamak mı? Sizin hükümetiniz müfredattan evrim teorisini kaldırdı. "Din" dersleri sistematik olarak, çocuklara Sünni olmayan herkesten nefret etmeyi öğretiyor. Dini cemaatler, tarikatlar vb. rutin olarak çocuklara tecavüz ediyor ve sizin hükümetiniz onları hapisten uzak tutmak için hukuki koruma sağlıyor.Ülkeniz terörizmin sponsor devletidir. Neyi kaçırıyorum?



17-25 Aralık dosyasının ABD'ye taşınmasında FETÖ ile işbirliği yapan ve 2017 yılında ABD'de görülen Halkbank Davasında bilirkişi olarak yer alan FDD'nin bir Türkiye masası da var ve bu masanın başında 2003-2005 yılları arasında ABD'nin Ankara büyükelçisi olarak görev yapan Eric Edelman bulunuyor. Eski CHP milletvekili ve FETÖ firarisi Aykan Erdemir de FDD'nin Türkiye masasında yer alıyor. FDD ayrıca ABD'de siyonizmin en güçlü savunucularından biri olarak biliniyor.



Köşemden bir alıntı: İslam karşıtı önyargıları silah olarak kullanıyorsunuz, bu başka bir şey değil. Ayrıca bana İsrail'in nehirden denize egemenliğini nasıl meşrulaştırdığını hatırlatın. Evrim teorisine mi yoksa dini bir metne mi atıfta bulunuyorlar?



Sinan Ciddi'nin sosyal medya paylaşımlarında dile getirdiği Türkiye'ye yönelik iftiralar, çalıştığı kurum olan FDD'nin 2010 yılından bu yana sürekli tekrarladığı yalanlarla aynı. FDD 11 Eylül'den sonra kurulan ve özellikle 2010 yılından bu yana Türkiye aleyhine raporlarıyla öne çıkan bir kurum ve bu raporlarda kaynak olarak FETÖ'nün yayın organlarını kullanıyor.



Bir paçavra için yazabilir ve hükümetinize liderlik eden haydutun savunuculuğunu yapabilirsiniz. Binali Yıldırım gibi eski hükümet yetkilileri ve oğlu Bilal gibi Erdoğan'a yakın isimler İsrail ile iş yapmaya devam ederken siz bebeklerin kafasını kesen cihatçı örgüt Hamas'ı destekleyebilirsiniz. Hatta Türklerin Atatürk Türkiye'sinin yerine sizin İslamcılığınızı koymasını sağlamak için tarihi yeniden yazmayı da deneyebilirsiniz. Yapın ama bunu yaparken saygı beklemeyin, onurlu sayılmayı beklemeyin. Sahiplenin.