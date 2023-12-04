Başkan Erdoğan EXPO 2023 Fuar alanını ziyaret etti

Yaklaşık 80 katılımcı ülkenin olmasının Doha EXPO 2023'e ayrı bir güç kattığını belirten Erdoğan, "Temennimiz odur ki bundan sonraki dönemlerde bu katılımlar çok daha fazlasıyla olsun ve dünyadaki ticaret birbiriyle kaynaşsın. Bu küresel organizasyonu gerçekleştiren Katar yönetimine başta kardeşim Temim'e Türkiye olarak şahsım ve milletim adına çok çok teşekkür ediyor, başarılarının artarak devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.