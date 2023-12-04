Dikili Belediyesi ilçeyi kaderine terk etti, çöp ve moloz yığınları oluştu

Dikili'nin birçok yerine izinsizce atılan, çöp, hafriyat gibi atıklar vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılandı. Evsel ve fabrika atıkları İzmir'in gözde tatil ilçesi Dikili'de görüntü kirliliğine neden olurken bir yandan da sağlığı tehdit ediyor.

CHP'li Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'e seslenen vatandaşlar, ilçede denetimlerin arttırılmasını talep etti. Yaşam alanlarına atılan çöp moloz gibi atıklardan rahatsızlıklarını dile getiren çevre sakinleri, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz'ün Sanayi Sitesinde bulunan dükkanının tabelasının önündeki kanal kapağının dahi açık olduğunu hatırlatarak, ilçede yolda yürümenin dahi tehlikeli hale geldiğini ifade etti.