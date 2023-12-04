Eğitimcileri hedef alan saldırıları kınıyoruz

İsrail'in Gazze saldırılarında önceki gün Gazze İslam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sufyan Tayeh de öldürüldü. Türkiye'deki üniversitelerin rektörleri, Tayeh'in öldürülmesiyle ilgili yayımladıkları ortak kınama mesajında "Tayeh, çocukları ve aile yakınlarıyla birlikte, İsrail savaş uçaklarının Cibaliye'nin El-Faluce bölgesine düzenlediği saldırılarda, bizzat evi hedef alınarak şehit edildi. Filistin ve Gazze'deki sivil kişi ve kuruluşları, hastane ve eğitim kurumlarını, eğitimcileri, akademisyenleri, bilim insanlarını doğrudan hedef alan terör saldırılarını ve vahşi saldırganlığa sağlanan açık ve gizli destekleri en ağır şekilde kınıyoruz ve tüm dünyanın bu duruma tepki göstermesi, kayıtsız kalmaması gerektiğini vurguluyoruz" dedi.