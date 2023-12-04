Emine Erdoğan’dan Katar’da İslam Sanatları Müzesi’ne ziyaret

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir İmparatorluğu Şekillendirmek: Safevi İran'ından Tekstiller sergisini gezerek, eserler hakkında bilgi aldım. Sergi, Safevi Dönemi İran'ının yükselişini şekillendiren ipek kumaşının etkileyici yolculuğunu anlatıyor. Her aşamasıyla değerli ve nadide olan ipek halılar ile tekstilleri yakından incelemekten mutluluk duydum." ifadelerini kullandı.

Katar'ın başkenti Doha'da İslam Sanatları Müzesi'ni ziyaret ettim.



"Bir İmparatorluğu Şekillendirmek: Safevi İran'ından Tekstiller" sergisini gezerek, eserler hakkında bilgi aldım.



Sergi, Safevi Dönemi İran'ının yükselişini şekillendiren ipek kumaşının etkileyici yolculuğunu… pic.twitter.com/MnfLECn17n — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) December 4, 2023