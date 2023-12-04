Hep birlikte güçlü bir toplumuz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum" dedi.Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Yetenekleriyle, başarılarıyla, azimleriyle hem gönüllerdeki hem de zihinlerdeki engelleri aşan kardeşlerimizle güçlü bir toplumuz. Zira sevgi, dayanışma ve kardeşlik bağı ile bağlıyız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü tebrik ediyor, bugünün toplumsal farkındalığımızı artırmaya vesile olmasını umut ediyorum."