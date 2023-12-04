İmamoğlu’na bayrak açtı

Bakırköy'ün CHP'li Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için aday adaylığını açıkladı.Kerimoğlu, 6'lı masanın CHP dışındaki üyeleri ile Ekrem İmamoğlu'nu topa tuttu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı kongrede yapılanlara değinen Bülent Kerimoğlu, "Engel, gözde kulakta, ayakta engel değildir. Engel bugün, dayanışmayı görmeyen, el ele kol kola yan yana durmayı bilmeyen kucaklaşamayan kollardadır. Engel doğruları görmeyen gözlerdedir. Engel bu isyanı duymayan kulaklardadır. Engel sevgiyi vefayı bilmeyen acımasız kalplerdedir.3-5 ay önce kendilerini cumhurbaşkanı yardımcısı yapacak olan kendilerini milletvekili yapacak kendilerini bakan yakınlarını bürokrat yapacak ve Türkiye'de çalışkanlığıyla dürüstlüğüyle liyakatiyle Türkiye'de cumhurbaşkanı olacak Kemal Kılıçdaroğlu'nun linç edilmesine, sosyal medya fenomenleriyle haksız eleştirilere ve kaybettiği seçimlerin sorumluluğunu tek başına ona yıkanlara, sevgi göstermeyen saygı göstermeyen vefa göstermeyen ve ilk fırsatta ceketinin içinde sakladığı hançeri sırtına vuran, o vefasız o kalpsiz yüreksiz insanlarda, engel onlardadır" diye konuştu.İBB adaylığını CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptıktan sonra maruz kaldığı eleştirilere değinen Bülent Kerimoğlu, "Partimizin tüzüğüne uygun koşulları sağlayan herkes aday olabilir. Bunda hiçbir engel yok" dedi.