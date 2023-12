İşaret diliyle hutbe ve vaaz

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı. Takva bilincine erişen hiçbir kalpte, fiziksel farklılıklarından dolayı bir başkasını küçümseme, dışlama ve hakir görme gibi süfli duyguların barınamayacağını dile getiren Erbaş, "Allah'a hakkıyla iman edenler, bu tür çirkinliklerden daima uzak dururlar. Diğer taraftan bu bilinç, Müslümanların her türlü engeli aşmada birbirleriyle yardımlaşmasını gerektirir. Dolayısıyla Allah katında değerli olmak isteyen bir Müslüman, kardeşini asla yardımsız, sahipsiz ve umutsuz bırakmaz. Onun dünya sıkıntılarından bir sıkıntısını giderdiğinde, Allah'ın da kendisinin kıyamet günündeki sıkıntılarından birini gidereceği inancıyla hareket eder" ifadelerini kullandı."Engelli kardeşlerimizin hayatın her alanında huzur ve güven içinde yer almaları için el ele verelim. İhtiyaç duydukları her alanda onların yanında olalım. Karşılaştıkları zorlukları aşabilmeleri için onlara destek olalım" diyen Erbaş, engelli vatandaşlara yönelik Braille alfabesi ile Kur'an-ı Kerim ve Elif-Ba basılması, hutbelerin ve vaazların işaret diline aktarılması, işitme ve görme engelliler için Kur'an kurslarında özel sınıflar oluşturulması, radyo ve televizyon programları gibi mevcut hizmetleri geliştireceklerini söyledi.