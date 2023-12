İYİ Parti’nin Kurucular Kurulu Üyesi Mithat Solgun İstifa Etti

İYİ Parti'nin milletin kendilerine açtığı sınırsız krediyi hovardaca harcadıklarını yolda çıktıklarını yolda bulduklarıyla değiştiklerini dile getiren kurucular kurulu üyesi Mithat Solgun, son günlerde üst düzey yöneticilerin kendi aralarındaki çatışmaları utanarak izlediklerini ve bu vesileyle İYİ Partiden istifa ettiğini söyledi.

Büyük bir umut ve beklentiyle üye olduğu ancak partinin geldiği son nokta itibibarıyla umutlarının tükendiğini dile getiren Mithat Solgun açıklamasında, "Daha partileşmeden Türkiye'nin gündemine oturan, her kesimden büyük bir vatandaş kitlesinin ve toplumsal muhalefetin umudu haline gelen bir partiyi, bitmek bilmeyen egolarıyla, kişisel hırs ve çekişmeleriyle, havaya girip kendilerini dev aynasında gören tavırlarıyla bitme noktasına getirdiler. Milletin kendilerine açtığı sınırsız krediyi hovardaca harcadılar. Yola çıktıklarını yolda buldukları ile değiştirdiler. Kısacası kendilerine umut bağlayan milyonlarca vatandaşın saf, temiz halisane duygu ve beklentilerine yazık ettiler. Bütün bunlar yetmezmiş gibi bir de parti içinde bizzat üst düzey yöneticiler arasında TV ekranlarına kadar yansıyan karalamalar, suçlamalar. Her gün haber kanallarında parti üst yöneticileri arasında karşılıklı olarak dile getirilen inanılmaz iddiaları utanarak, üzülerek izliyoruz. Neresinden bakılırsa bakılsın söyleyecek kelime bulamıyoruz. İçimize sinmiyor kabullenemiyoruz. 2017'den bu yana daha parti kurulmadan, hiçbir karşılık beklemeden karınca kararınca çalıştık emek verdik. Fakat Ülkücülerin kaderimidir nedir maalesef sonuç yine büyük bir hayal kırıklığı, yine hüsran. Yazık oldu verdiğimiz emeklere. Partide canla başla mücadele eden, çalışan bütün arkadaşlarımız başımızın tacıdır. Onlarla asla bir sorunumuz yoktur, olamaz da. Bizler Türk Milliyetçisiyiz, Ülkücüyüz. Ülkücü olmanın gururunu her zaman yaşadık, inşallah bundan sonra da yaşayacağız. Bu vesileyle bunca yaşananlardan sonra şahsen İYİ Parti'de sade bir üye olarak bile kalmayı doğru bulmuyoruz. Ziyadesiyle huzursuz ve rahatsızız. Daha fazla ayrıntıya girmeden, büyük umutlarla, büyük bir beklenti ile üye olduğum İYİ Partiden bugün itibarıyla istifa ediyorum" dedi.