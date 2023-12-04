Kalıcı ateşkes için zemin arayacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yoğunlaştığı bir dönemde 'kalıcı ateşkes' gündemiyle bugün Katar'a gidiyor. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile Doha'da yapacağı görüşmenin ardından, 9. Yüksek Stratejik Komite Toplantısı'na katılacak.Görüşmelerin öncelikli gündemini, 'insani ara'nın ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik yeniden başlayan saldırıları, bölgeye insani yardımların ulaştırılması, rehine takasındaki gelişmelerin oluşturması bekleniyor. Erdoğan'ın, çatışmalara ara verilmesinde kolaylaştırıcılık rolü üstlenen Katar ile ateşkesin uzatılması ve kalıcı hale gelmesi de için zemin arayacağı belirtiliyor.Erdoğan'ın Katar Emiri Al Sani ile görüşmesinde, İsrail-Filistin çatışmalarının yanı sıra ikili ve bölgesel ilişkilerin de gündeme gelmesi bekleniyor. İki liderin; ekonomik ilişkiler, yatırımlar, ticari ilişkiler ve savunma sanayinde işbirlikleri gibi alanlardaki gelişmelerin değerlendirmesi de öngörülüyor.Erdoğan yarın da Türkiye'nin diyalog ortağı olduğu Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) 44. Zirvesi'ne katılacak. Türkiye, uzun bir süredir KİK toplantılarına katılmıyordu. Erdoğan, zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirecek.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal medyadan paylaştığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, zorluklara rağmen azim ve kararlılıkla hayata tutunan engellilere yönelik farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum. Engelli kardeşlerimizin sosyal hayatımızdaki yerini daha da güçlendirmek için çalışmalarımız aralıksız devam edecek."