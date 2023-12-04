Meteoroloji Mühendisleri Odası Soyer’i yalanladı: İklim değişikliğine bağlamak yanlış





SADECE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLAMAK ANLAMSIZ

Sayısal bir değeri görerek, deniz taşmalarını yaşanan meteorolojik koşulları dikkate almadan ve meteoroloji mühendisliği disiplini açısından değerlendirmeden iklim değişimine bağlamanın anlamsız olduğuna dikkat çeken Oda: "Deniz taşmasına neden olan rüzgâr değeri geçmişten günümüze ölçülen rüzgârlara göre 6 yılda bir görülebilecek rüzgârlardır. Rakamsal ifadelerden de açıkça görüleceği gibi, denizin doldurulduğu ve doğal kıyı çizgisinin değiştirildiği, İzmir ve benzeri sahil kesimlerinin, yüksek dalgalar nedeniyle oluşan deniz taşmasına bağlı su ile dolması şaşılacak ve beklenmedik bir durum değildir. Rüzgârın sahillerde oluşturacağı etkiler, rüzgârın sahile göre oluşturduğu açıya göre de değişmektedir. Bu konular da dikkate alınarak İzmir için sırasıyla 1970, 2003, 2001, 1971, 1972 yıllarında yaşananlara bakmak gerekir. Sahil kesimlerinde geçmiş yıllardaki kayıtlara bakıldığında benzeri olayların yaşandığı görülecektir."