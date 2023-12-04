SON DAKİKA | MİT’ten PKK’ya nokta operasyon! Sözde sorumlulardan Bager Öndeş etkisiz

Son dakika haberi... MİT, PKK/YPG'nin Suriye/Tel Rıfat bölgesindeki sözde teknik cihaz ve drone sorumlusu olan Akif Amed kod adlı Bager Öndeş'i Suriye'de düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.

2013 yılında terör örgütü PKK'ya katılan Bager Öndeş, Kandil'de silah eğitim aldıktan sonra Suriye'ye geçti. Zeytin Dalı Harekâtı sürecinde güvenlik güçlerimize karşı çatışmalara katılan terörist, Afrin'in terörden arındırılması sonrasında Tel Rıfat'a kaçarak güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine devam etti.

DRONLARI GELİŞTİRİP SALDIRI PLANLIYORDU

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Terör Amaçlı Örgüte Üye Olma" suçundan aranan terörist, matematik eğitimi alması sebebiyle teknik konularda uzman olduğu için drone sorumlusu olarak faaliyet yürütüyordu. Örgütün özellikle Batılı ülkelerden temin ettiği droneları geliştirdiği bilinen terörist, bu araçlarla güvenlik güçlerine karşı eylemler düzenlediği için MİT'in hedef listesindeydi.

ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Tel Rıfat alanındaki örgüt sorumluları arasında yer alan Bager Öndeş, MİT'in yürüttüğü hassas çalışma neticesinde konumu tespit edilerek saha ajanlarıyla adım adım takip edildi. Sahadan alınan anlık istihbara sonrasında operasyon için düğmeye basan Milli İstihbarat Teşkilatı, Bager Öndeş'i etkisiz hale getirdi.