Adana’da suç oranları yüzde 41 azaldı

Türkiye'de bir ilke imza atılan Adana'da, ruhsatsız silahlanmanın önünü kesmek ve suçu önleme için İl Emniyet Müdürlüğü ve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ruhsatsız silah taşıyan herkesin tutuklu yargılanması' yönünde alınan karar sonuç verdi. 23 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden uygulamayla suç oranlarında büyük bir düşüş gözlendi. Denetimleri SABAH'a anlatan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger şöyle konuştu:Çalışmalar, ateşli silahlarla yakalanan şüphelilerin "tutuklu" olarak yargılanması yönünde devam etti. Denetimler arttı.Adana'yı tam anlamıyla 'huzur' kenti yapmak bu güzel kente olan en başlıca sorumluluğumuzdur.23 Ekim 2023 tarihinden itibaren 6136 sayılı kanuna muhalefet suçundan dolayı yakalanan şüpheli şahısların adli mercilerce tutuklanmalarının başlamasından itibaren, 23 Ekim 2023 tarihi öncesi 29 günlük dönemde 77 ateşli silahla yaralama olayı meydana gelmişken, 23 Ekim 2023 tarihi sonrası 29 günlük dönemde 45 ateşli silahla yaralama olayı meydana gelmiş ve ateşli silahla yaralama olaylarında % 41 azalma gözlemlenmiştir.