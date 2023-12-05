Bakan Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti

Cumhuriyet'imizin ikinci asrında aile ve toplumun temeli kadınlar olarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz. Kadim tarihimizden aldığımız ilham, sahip olduğumuz yüksek inanç ve değerlerimizi bilim ve teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak, medeniyetimizi ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz. 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' anlayışıyla gerçek demokrasinin ve istikrarlı kalkınmanın, kadınların siyasete, karar alma mekanizmalarına daha aktif katılımıyla mümkün olacağına inanıyor ve bu inançla çalışıyoruz. Bu duygularla manevi huzurlarınızda sizleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şahsım ve tüm kadınlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."

Bakan Göktaş, daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.