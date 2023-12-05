Bakan Göktaş, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verilmesinin yıl dönümünde Anıtkabir’i ziyaret etti

Göktaş, TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Çiğdem Erdoğan Atabek, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, kadın milletvekilleri, muhtarlar, rektörler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Bakanlık ile diğer kamu kurum ve kuruluşların kadın çalışanlarıyla Aslanlı Yol'dan Atatürk'ün mozolesine yürüdü.
Bakan Göktaş'ın, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen ve Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Göktaş, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyet'imizin banisi aziz Atatürk, 5 Aralık 1934 tarihinde Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin bugün 89'uncu, Cumhuriyet'imizin ise 100'üncü yıl dönümünü büyük bir gururla idrak ediyoruz. Bu müstesna günde siyasette, ekonomide, karar alma mekanizmalarında, hayatın her alanında bilgi ve tecrübesiyle eşsiz başarılara imza atan, açtığınız demokrasi yolunda gururla yürüyen kadınlar olarak manevi huzurunuzdayız. Zatıalilerinizin yüksek vizyonu, ileri görüşlülüğü sayesinde dünyadaki birçok devletten önce seçme ve seçilme hakkını elde eden Türk kadını, bugün gelişmiş, modern Türkiye'nin temellerini atarak yaşayan güçlü demokrasimizin ruhu olmuştur. Bu sayede kadınlar, toplumun tüm kesimleriyle dayanışma içerisinde, Cumhuriyet'imizin gelecek nesillere taşınmasında, kadın-erkek eşitliğinin tesis edilmesinde, demokratik yaşamın ve toplumsal adaletin güçlenmesinde öncü rol oynamıştır. Kadın görünürlüğü sanattan spora, siyasetten karar alma mekanizmalarına kadar her alanda artarak devam etmektedir.
Cumhuriyet'imizin ikinci asrında aile ve toplumun temeli kadınlar olarak ülkemizi çağdaş medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz. Kadim tarihimizden aldığımız ilham, sahip olduğumuz yüksek inanç ve değerlerimizi bilim ve teknolojinin imkanlarıyla harmanlayarak, medeniyetimizi ihya ve inşa etmeyi sürdüreceğiz. 'Güçlü kadın, güçlü Türkiye' anlayışıyla gerçek demokrasinin ve istikrarlı kalkınmanın, kadınların siyasete, karar alma mekanizmalarına daha aktif katılımıyla mümkün olacağına inanıyor ve bu inançla çalışıyoruz. Bu duygularla manevi huzurlarınızda sizleri bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, şahsım ve tüm kadınlarımız adına şükranlarımı sunuyorum. Ruhunuz şad olsun."
Bakan Göktaş, daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir merdivenlerinde hatıra fotoğrafı çektirdi.