Diyanet’in acı kaybı

Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan, 93 yaşında vefat etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayınladığı taziye mesajında, "Muhterem Lütfi Doğan Hoca'mıza Allah'tan rahmet; yakınlarına, dava ve yol arkadaşlarına sabır niyaz ediyorum" dedi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da "Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir. Lütfi Doğan Hocamızın mekânı cennet olsun" ifadelerini kullandı.1930 yılında Gümüşhane'de doğan Lütfi Doğan, birçok ilde müftülük yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı görevine 15 Ocak 1968'de atanan Doğan, başkanlık görevini 1972'ye kadar yürüttü.