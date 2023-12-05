Hakimi hedef gösteren gazeteci İsmail Saymaz’ın 3 yıla kadar hapsi istendi

Gazeteci İsmail Saymaz'ın "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" yazısına ilişkin "Kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" ve "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçlarından 2 yıl 3 aydan 7 yıl 7 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

MÜTALAA VERİLDİ

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, İsmail Saymaz ve avukatları katıldı. Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Mütalaada sanığın 26 Nisan 2022'de yayınlanan "Gezi Davası'ndaki AKP'li hakimin eşi FETÖ itirafçısıymış" başlıklı makalesi olduğunu ve Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimi Murat Bircan'a ait fotoğraf bulunduğu anlatıldı.

SUÇTAN KURTULMAYA YÖNELİK SAVUNMA

Mütalaada, sanık İsmail Saymaz'ın müşteki Murat Bircan'a yönelik olarak kullanılan ifadelerin hakaret unsurlarını oluşturmadığı gerekçesiyle "Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan beraatı talep edildi. Savcı, sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilmemesi gerektiğini belirterek söz konusu makalede kullanılan ifadelerin hedef gösterme niteliğinde olduğu kaydedildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcı, sanığın terörle mücadelede görev almış kamu görevlisinin kimliğini açıklama ve yayma suretiyle hedef gösterdiği gerekçesiyle "Terörle mücadelede görev almış kamu görevlisini hedef göstermek" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme, mütalaaya karşı savunmaların hazırlanması için süre vererek duruşmayı erteledi.