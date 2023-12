İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 aylık raporu açıkladı

İçişleri Bakanlığı GAMER Salonu'ndaki "Ankara Medya 180 Buluşması"nda, "Türkiye Yüzyılı"ndaki en büyük görevlerinin huzuru tesis etmek olduğunu belirtti. Terörle mücadele kapsamında son 180 günde gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 53'ü ölü, 363'ü sağ, 4'ü yaralı, 82'si teslim olmak üzere 502 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

37 ÜST DÜZEY TERÖRİSTE ÇİZİK

Operasyonlarla 6 ayda 100 terör eyleminin engellendiğini bunların 82'sinin bombalı eylem olduğunu kaydeden Yerlikaya, etkisiz hale getirilen teröristlerden 37'sinin ise sözde üst düzey terörist olduğunu, bunlardan 3'nün kırmızı kategori, 1'nin yeşil, 10'unun turuncu, 23'ünün de gri kategoride olduğunu kaydetti. FETÖ ile mücadelenin de kararlılıkla devam ettiğini belirten Yerlikaya, "Hangi kılığa girerlerse girsinler bu ihanet örgütünün tüm üyelerini adalete teslim etmekte kararlıyız. FETÖ'ye yönelik son 6 ayda 2 bin 839 operasyon yapıldı, 4 bin 482 şüpheli gözaltına alındı, bunların 994'ü tutuklanırken, 933'ü hakkında adli kontrol kararı verildi." dedi.

TİKTOK'TA ÇOCUK İSTİSMARINA SANAL DEVRİYE

"Şehir eşkıyaları" olarak nitelendirilen organize suç örgütlerine yönelik mücadelenin kararlılıkla devam ettiğini belirten Yerlikaya, son 180 günde organize suç örgütlerine yönelik 593 operasyonda 4 bin 303 şüphelinin gözaltına alındığını, bin 304'ü tutuklanırken, 876'sı hakkında adli kontrol kararı verildiğinin altını çizdi. Narkotik Vaka Analiz Sistemi'ne (NARVAS) yönelik de bilgi veren Yerlikaya, Narvas'ın 112 ve UYUMA Mobil uygulaması üzerinden gelen narkotik ihbarların daha etkin analizini sağlamak için kurulduğunu, vatandaşların bildirdiği ihbarların analiz edilmesine, analize dayalı yoğunluk haritalarının oluşturulmasına, suçluların tespiti ve yakalanmasına katkı sağlayan bir yazılım projesi olduğunu belirtti. Güvenlik güçlerinin, sanal dünyada işlenen ve işlenmek istenen suçlara yönelik mücadelesini sürdürdüğünü ifade eden Yerlikaya, çevrim içi çocuk istismarı suçlarına yönelik son 6 ayda 431 operasyon düzenlendiğini ve 66 kişinin tutuklandığının altını çizdi. Sosyal medya platformu olan TikTok'ta müstehcen içerikler oluşturan, bu görüntülerle canlı yayın vasıtasıyla gelir sağlayan, çevrim içi çocuk istismarı barındıran içerikler üreten ve paylaşan hesap yöneticiler hakkında da işlem yapıldığını kaydeden Yerlikaya, son 6 ayda bu tür içeriklere sahip bin 332 hesap yöneticisinden 13'ünün tutuklandığını kaydetti. Yerlikaya, 48 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini, 14 şüphelinin ise sınır dışı işlemlerine başlanıldığını, tespiti yapılan 612 hesapla ilgili gerekli işlemlerin ise devam ettiğini belirtti.



KADES'İ 5 MİLYON 847 BİN 414 VATANDAŞ İNDİRDİ

'KADES' mobil uygulamasını 5 milyon 847 bin 414 vatandaşın indirdiği, şu ana kadar KADES uygulaması üzerinden 968 bin 744 ihbar alındığını, 360 bin 330 önleyici tedbir kararı ve 33 bin 951 koruyucu tedbir kararı alındığını dile getiren Yerlikaya, "Son 180 günde kadına şiddete yönelik 98 bin 249 olay yaşandı ve bu olaylarda maalesef 151 kadın hayatını kaybetti. Toplam şüpheli sayısı 140, bunlardan 99'u tutuklandı, 38 şüpheli ise intihar etti. Son 11 ayda ise kadına yönelik şiddet kapsamında, 269 kadın maalesef hayatını kaybetti" dedi.

İÇİŞLERİ SALDIRISINA SORUŞTURMA

İçişleri Bakanlığına yönelik 1 Ekim'de düzenlenen terör saldırısı sonrası aksama olup olmadığına ilişkin soruya Yerlikaya, her olayın tecrübe olduğunu ve bunlardan ders çıkardıkları yanıtını verdi. Yerlikaya, "1 Ekim'deki menfur saldırıda, paramotorla geldikleri yönünde tespitlerimiz var. Paramotorla geldikleri yerden 20 gün üzerinde bir araştırma yaptık, maalesef bulamadık. Daha önce Mersin'de saldırı girişimi oldu. Arkadaşlarımız onu buldu." dedi. Sınırların güvenliği ile ilgili Milli Savunma Bakanlığının çalışmalarının olduğunu ve tedbirlerin artırıldığını bildiren Yerlikaya, şunları söyledi: "Terör örgütlerinin hava unsurlarını kullanması... Son dönemde bunlara ilgi var. Dünyadaki diğer gelişmeleri de izliyoruz. Biz de ona göre savunma konseptimizi güncelliyoruz. Sadece biz değil, Savunma, İçişleri, İstihbarat, bu noktada dikkat kesilmiş vaziyetteyiz. Hem 28 Eylül'de hem 30 Eylül'de Kayseri'de yaşanan hadiselerle ilgili idari soruşturmalarımızı yaptık, çok titiz ve kısa süre içinde. Kusuru olanlarla ilgili hem disiplin hem de adli süreç başlatıldı. Oradaki bir arkadaşımız da resen emekliye ayrıldı. Bizim çalışma tarzımız şu; her zaman ama her zaman karşılaştığımız olayda sıfır hata yapmaksızın ve yapabileceğimizin en iyisini yapmak noktasında takım ruhuyla çalışıyoruz. Ortada bir kusur, bir hata olduğu zaman da bununla ilgili yapmamız gereken neyse, yasa neyse, takım ruhu neyi gerektiriyorsa bunu da hiçbir arkadaşımızı kırmadan yolumuza devam ediyoruz. Tedbirlerimizin hepsini aldık. Sistemde kusur yok, kişi kusuru var. Bir art niyetten değil, ihmalden kaynaklanan hata olduğunu görüyoruz. Öbür türlü olsa daha yüksek sesle konuşurduk, buna müsaade edemeyiz." dedi.

"DÜZENLİ GÖÇMEN SAYISI 4 MİLYON 613 BİN 984"

Sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en önemli küresel sorunlarının başında "düzensiz göç" geldiğini belirten Yerlikaya, "Ülke olarak biz de bu konudaki mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Öncelikli olarak ülkemizdeki düzenli göçmen sayılarını paylaşmak istiyorum, geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı, 3 milyon 237 bin 585. İkamet izni ile kalanlar 1 milyon 113 bin 761. Uluslararası koruma kapsamında kalanlar 262 bin 638. Yani ülkemizde toplam 4 milyon 613 bin 984 düzenli göçmen bulunuyor. Mücadele alanımızı ise defalarca belirttiğimiz gibi, 'düzensiz göç' ve 'göçmen kaçakçılığı organizatörleri' oluşturuyor. Son 180 günde Türkiye genelinde göçmen kaçakçılığına yönelik 3 bin 801 operasyon yapıldı. Bu operasyonlar sonucu, 6 bin 108 kişi gözaltına alındı. Bunların 2 bin 110'u tutuklanırken, 799'u hakkında adli kontrol kararı alındı" dedi.