İşbirliğine hayır dedi, seçime tek başına girecek: İYİ Parti’den CHP’ye şok

CHP'nin"yerel seçimlerde işbirliği" teklifini değerlendirmek için dün toplanan İYİ Parti, eski ortağına ikinci şoku yaşattı. Gün boyu devam eden istişareler sonucunda İYİ Parti'nin A takımı bir kez daha "İşbirliğine hayır" dedi. İYİ Parti, 81 ilde hür ve müstakil olarak yerel seçime girme kararını yineledi. CHP ile işbirliğini "kuyruk siyaseti" olarak tanımlayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski ortaklarında bir kez daha soğuk duş etkisi yarattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ziyareti sonrası "işbirliği" beklentileri zirve yaparken, GİK'ten çıkan karar ise bunun tam tersi yönünde oldu. Sabah ilk olarak başkanlık divanını toplayan Akşener, öğleden sonra ise GİK'te konuyu masaya yatırdı.Saatlerce süren istişareler sonunda CHP ile işbirliğine 35 partili "hayır" oyu verdi, 14 siyasi ise işbirliği lehine pozisyon aldı. Kararın netleşmesi sonrası Akşener'in vakit kaybetmeden genel merkezden ayrılması dikkat çekti. Kararı akşam saatlerinde açıklayan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Oylama neticesinde GİK, yerel seçimlere İYİ Parti hür ve müstakil olarak girme kararını almıştır. İYİ Parti, 'Zafere giden yolda her şey mübahtır' anlayışına karşı durmuştur" dedi.CHP'de, İYİ Parti şoku yaşanırken HEDEP'ten de sürpriz bir çıkış geldi. HEDEP Sözcüsü Ayşegül Doğan'ın, "Türkiye'nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM'de değerlendirilecek" açıklaması, CHP'de MYK'nın olağanüstü toplanmasına sebep oldu. Toplantıda hem HEDEP hem de İYİ Parti ile gelinen son durum üzerine uzun değerlendirmeler yapıldığı öğrenildi.