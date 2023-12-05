İYİ Partili Cihan Paçacı’dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!

"TERSİNE KARAR ALSAK DA ELEŞTİRİLECEKTİK"

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partisine yönelik sert eleştirileri değerlendirdi, "Bunlar doğal şeyler. Tersine karar alsak da eleştirilecektik. Gündemimizde bu konular yok." dedi.

AYTUN ÇIRAY'IN SÖZLERİNE YANIT: KENDİNİ BAĞLAR

İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray'ın, Meral Akşener'e yönelik, "Blöf yapıyor." çıkışını da değerlendiren Paçacı, "Kendi düşüncesi kendini bağlar. Bu konu ile ilgili daha fazla bir şey demeye gerek yok" ifadelerini kullandı.