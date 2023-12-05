İYİ Partili Cihan Paçacı’dan ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili flaş sözler: Kararımız kesin, dönüş yok!

İYİ Parti Genel İdare Kurulu, seçime bireysel girme kararı aldı. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, kararlarını düzenlediği basın toplantısı ile kamuoyuna duyurdu. Kararın açıklanması ile birlikte İYİ Parti'ye CHP'ye yakın medyadan tepkiler peş peşe geldi. Kimi İYİ Parti'yi blöf yapmakla suçladı, kimi ise ihanet ile. İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı sabah.com.tr'ye yaptığı açıklamada, saygı çerçevesinde eleştirilere açık olduklarını belirterek, karardan dönüş olmadığını söyledi.
"TERSİNE KARAR ALSAK DA ELEŞTİRİLECEKTİK"
İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partisine yönelik sert eleştirileri değerlendirdi, "Bunlar doğal şeyler. Tersine karar alsak da eleştirilecektik. Gündemimizde bu konular yok." dedi.
AYTUN ÇIRAY'IN SÖZLERİNE YANIT: KENDİNİ BAĞLAR
İYİ Parti eski Milletvekili Aytun Çıray'ın, Meral Akşener'e yönelik, "Blöf yapıyor." çıkışını da değerlendiren Paçacı, "Kendi düşüncesi kendini bağlar. Bu konu ile ilgili daha fazla bir şey demeye gerek yok" ifadelerini kullandı.
"İYİ PARTİLİLER KARARIMIZIN ARKASINDA DURSUN"
Paçacı, Genel İdare Kurulu'nun ittifaksız seçime girme kararı ile ilgili ise, "Diğer partilerin saygı çerçevesinde eleştiri yapma hakkı olabilir. Ama İYİ Partililerin alınan kararın arkasında durması gerek. Alınan karar ile ilgili herhangi bir beyanat verilmemesi gerekiyor. Yapılacak eleştirilere saygımız var ancak bunlar bizim çalışmalarımızı etkilemez. Kararımızın arkasındayız." dedi.
NE OLMUŞTU?
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmiş, seçimlerde iş birliği yapmayı teklif etmişti. Akşener, kararın partinin yetkili organı olan Genel İdare Kurulu'nda verileceğini belirtmişti. İYİ Parti Genel İdare Kurulu dün toplandı. Uzun saatler süren GİK'ten, seçime tek başına girilmesi kararı çıktı. Bunun üzerine CHP'nin fonladığı medya İYİ Parti'yi deyim yerinde ise topa tuttu.